В Пскове водитель чуть не сбил девушку и скрылся с места происшествия

В Пскове сегодня, 1 августа, около двух часов дня водитель автомобиля ВАЗ-2112 едва не сбил пешехода на улице Народной возле дома №39, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
По предварительным данным, неустановленный водитель задел зеркалом девушку-пешехода 1989 года рождения на придомовой территории, где она шла вместе с мужчиной.
Пострадавшая вызвала полицию. Медицинская помощь ей не потребовалась.
Обстоятельства ДТП выясняются.