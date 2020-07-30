АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель чуть не сбил девушку и скрылся с места происшествия

В Пскове сегодня, 1 августа, около двух часов дня водитель автомобиля ВАЗ-2112 едва не сбил пешехода на улице Народной возле дома №39, после чего скрылся с места происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По предварительным данным, неустановленный водитель задел зеркалом девушку-пешехода 1989 года рождения на придомовой территории, где она шла вместе с мужчиной.

Пострадавшая вызвала полицию. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Обстоятельства ДТП выясняются.