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На трассе Санкт-Петербург-Псков произошло ДТП со смертельным исходом

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

2 августа около 18.15 на 91-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков, в районе Беково (Лужский район), мужчина на Mitsubishi АSX, по предварительной версии, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречной «Сканией Р440» с полуприцепом.

Об этом сообщает Фонтанка.ру со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За рулём грузовика был 32-летний мужчина. Водитель Mitsubishi погиб, его личность устанавливается.

Как пишет Фонтанка, на кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» — дымящийся ком металла в кювете, обломки на дороге, один из которых, кажется, двигатель, и очередь из машин, которой не видно конца. По данным «Яндекс.Карт», в сторону Петербурга образовалась пробка длиной почти 8 километров.