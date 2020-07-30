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Пьяный водитель ВАЗа наехал на лежащего в траве пьяного пенсионера в Опочецком районе

Пьяный водитель ВАЗа наехал на лежащего в траве пьяного пенсионера в Опочецком районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД, ДТП произошло 2 августа около 16.10 в деревне Большие Рогатки. Водитель ВАЗа без номеров государственной регистрации под управлением мужчины 1986 года рождения, при развороте совершил наезд на пешехода, мужчину 1953 года рождения, лежащего в траве. В результате ДТП водитель госпитализирован с переломом грудной клетки. Также установлено, что водитель и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.

Перелом голеней получил молодой человек после наезда автомобиля в Гдове. ДТП произошло 2 августа около 01.00 у дома № 6 на площади Ленина в Гдове. Водитель «Рено Симбол», молодой человек 1997 года рождения, при движении задним ходом совершил наезд на пешехода, молодого человека 1999 года рождения. В результате ДТП пешеход госпитализирован с переломом обеих голеней. Стоит отметить, что водитель был трезв.

1 августа в ДТП попал еще один пьяный водитель. Около 21.30 на 109 км дороги Печоры-Качаново-Пыталово-Вышгородок в Пыталовском районе водитель «Рено Сандеро», мужчина 1960 года рождения, не справился с управлением и съехал в правый кювет. В результате ДТП водитель госпитализирован с ушибами и переломом ноги.

По всем фактам проводятся проверки.