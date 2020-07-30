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Водитель «Дэу Матиза» госпитализирован после столкновения с «Ниссаном» в Пскове

Водитель «Дэу Матиза» госпитализирован после столкновения с «Ниссаном» в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову, столкновение произошло 3 августа в 16:55 у дома №79 по улице Коммунальной.

По предварительной информации, водитель «Дэу Матиз», мужчина 1945 года рождения при повороте налево с Коммунальной на Рокоссовского (двигался со стороны Балтийской в сторону ул. Байкова) не уступил дорогу «Ниссан Патрол» под управлением мужчины 1987 года рождения (двигался по Коммунальной через перекресток в прямом направлении).

В результате столкновения «Ниссан» вылетел на зеленую зону и врезался в рекламный щит. По словам водителя, он пытался избежать наезда на пешеходов.

Водитель «Ниссана» трезвый. По водителю «Матиза» известно, что он госпитализирован с травмами - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб височной области. Не исключается возможность перелома костей таза.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Фото Дмитрия Гринева, группа «Жесть по-псковски»