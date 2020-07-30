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Два «Форд фокуса» съехали в кювет в Псковской области, пострадали два пассажира

Два автомобиля съехали в кювет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

3 августа около 17.30 на 4-м километре дороги Цапелька - Струги Красные Стругокрасненского района водитель «Форд Фокус», житель села Середка 1995 года рождения, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и наехал на дерево. Водитель трезв, пассажир 2000 года рождения госпитализирован с переломом бедра.

2 августа около 19.30 на 34-м километре Локня-Михайлов погост Локнянского района водитель «Форд Фокус», житель деревни Прискуха 1976 года рождения, не справился с управлением. Иномарка съехала в кювет. Водитель трезв. В результате ДТП пострадала пассажирка 1974 года рождения. Она госпитализирована с травмой головы и переломом ребер.

По данным фактам проводится административная проверка.