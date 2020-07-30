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Пьяный водитель «БМВ» сильно разбил две иномарки на въезде в Псков

Пьяный водитель «БМВ» сильно разбил две иномарки на въезде в Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову, ДТП произошло 4 августа в 6.40 утра на Рижском проспекте напротив дома 23 улицы Завеличенской деревни Родина (ТЦ Fjord Plaza).

Фото Александра Петрова из группы «Жесть по-псковски»

Водитель «БМВ-520», мужчина 1966 года рождения, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Фордом» под управлением женщины 1980 года рождения. «Форд» отбросило на обочину. После «БМВ» столкнулся с «Тойотой Камри» под управлением мужчины 1982 года рождения.

Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями. Пострадавших нет.

Водитель «БМВ» прошел медицинское освидетельствование. Выявлено сильное алкогольное опьянение, 1,382 мг/л. К водителю будет применяться лишение права управления транспортом и штраф 30 тыс. рублей.