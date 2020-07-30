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Пассажирка скутера пострадала в ДТП с автомобилем в Пустошке

Пассажирка скутера пострадала в ДТП с автомобилем в Пустошке.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, ДТП произошло 5 августа около 17.10 на 472 км дороги Санкт-Петербург-Невель. Водитель скутера «Санбин», мужчина 1989 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Фольксваген Гольф» под управлением женщины 1974 года рождения и столкнулся с автомобилем.

В результате ДТП, по предварительным данным, 35-летняя пассажирка скутера получила рваную рану теменно-затылочной области. Водитель скутера отказался от освидетельствования. Материал проверки направлен в ОГИБДД.

Еще одно ДТП произошло 5 августа около 15.30 в деревне Подлипье Пыталовского района. Водитель ВАЗ-2105, 70-летний местный житель, не справился с управлением и съехал в кювет.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ребер, закрытый оскольчатый перелом вертлужной впадины, закрытый перелом лобковой седалищной кости со смещением, травматический шок. Мужчина был госпитализирован. На момент проверки водитель находился в трезвом состоянии. Материал проверки направлен в ОГИБДД.