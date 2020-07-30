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Пьяный водитель в Пскове ночью наехал на площадку, камень, ограждение и указатель

Стали известны подробности ночного происшествия на Октябрьской площади Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову, ДТП произошло 7 августа около 4 часов утра.

Фото: группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Пьяный водитель «Фольксваген Поло», мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде - площадки в виде круга в центре площади, после съехал с дороги, наехал на препятствие в виде валунного камня, затем на ограждение у дома №20 по Советской. Автомобиль также опрокинулся.

Пострадали два человека - водитель и пассажир 1985 года рождения. Их доставили в областную больницу. По предварительным данным, у водителя выявлена закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибленная рана затылочной области.

У водителя выявлено алкогольное опьянение около 1,200 мг/л. У пассажира также усматривались признаки опьянения.

По факту происшествия проводится административная проверка.

Добавим, что возле ограждения также сбит дорожный указатель.

По неофициальной информации, один из находящихся выпал из машины в процессе путешествия от круга до ограждения и его придавило машиной.