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Ушиб губы получил водитель «Форда», влетевший в грузовик на Чудской

В Пскове на улице Чудской иномарка попала под стоящий в правой полосе грузовик «Вольво». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 6 августа в 19.35 на улице Чудской у дома №4.

Фото: группа «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»

Водитель «Форд фокуса», мужчина 1988 года рождения при перестроении не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на стоящее транспортное средство «Вольво». Водитель грузовика отсутствовал.

Пострадал сам водитель, он находился в автомашине один. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана нижней губы

Водитель трезвый.