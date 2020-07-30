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Момент наезда «Фольксвагена» на круг в центре Октябрьской площади попал на видео

Момент наезда пьяного водителя «Фольксвагена Поло» на круговую площадку в центре Октябрьской площади в Пскове попал на видео. На видеозаписи виден момент наезда на круг, после чего автомашина устремляется к деревьям у здания главпочтамта, где пропадает из виду.

Из протокола полиции известно, что иномарка впоследствии наехала на валун у фасада главпочтамта, а потом снесла часть пешеходного ограждения.

По информации из неофициальных источников, один из находящихся в машине людей выпал, его придавило машиной. Оба госпитализированы. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, у пассажира также были признаки употребления спиртного.