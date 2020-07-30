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Две жительницы Великого Новгорода попали в ДТП в Псковском районе

Жительница Новгорода попала в ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 7 августа около 12.30 на 26 км автодороги Подборовье — Боровичи Псковского района, водитель автомобиля марки «Хундай» - женщина 1972 года рождения (жительница Великого Новгорода) не справилась с управлением транспортного средства и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля -15-летняя девушка, также проживающая в Новгороде. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый прелом локтевого сустава.