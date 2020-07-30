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Пьяный подросток на мопеде врезался в «Опель» на трассе Псков - Гдов

ДТП с участием подростка произошло 7 августа на гдовской трассе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 7 августа около 17.40 на 48 км автодороги Псков - Гдов Псковского района 17-летний водитель мопеда, выезжая со второстепенной дороги, совершил столкновение с автомобилем «Опель Астра» под управлением мужчины 1973 года рождения.

По предварительным данным, в результате ДТП, водитель мопеда получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом 5-го ребра слева, множественные ушибы и гематомы конечностей. Он госпитализирован. На момент проверки водитель автомобиля находился в трезвом состоянии, а водитель мопеда был в состоянии опьянения. Материал проверки находится в ОГИБДД.