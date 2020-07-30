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В Сругокрасненском районе ВАЗ врезался в «Форд», стоящий на светофоре

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 7 августа

7 августа около 7.40 на 246 км а/д Санкт-Петербург — Невель Стругокрасненского района, водитель автомобиля ВАЗ-21144, мужчина 1995 года рождения, житель деревни Вернявино Палкинского района, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с впереди стоящей на светофоре автомашиной марки «Форд Мондео» под управлением 51-летнего мужчины, жителя Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, в результате ДТП водитель «ВАЗа» получил множественные раны тела. На момент проверки оба водителя находились в трезвом состоянии. В настоящее время материал проверки находится в ОГИБДД.