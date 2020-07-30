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Перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора сбил водитель в Пскове

В субботу, 8 августа, около 14:25 у дома №70 по ул. Леона Поземского в Пскове водитель автомобиля «Тойота РАВ 4» — мужчина 1992 года рождения, житель города Пскова, проезжая перекресток на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, под колесами оказался 56-летний мужчина, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

По предварительным данным, в результате ДТП пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб правого локтевого сустава. В момент аварии водитель «Тойоты» был трезвым.