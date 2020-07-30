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Житель Ленобласти протаранил в Псковской области опору ЛЭП

В субботу, 8 августа, около 18:35 на автодороге около деревни Дубровка Дедовичского района водитель автомобиля «Фольксваген» — 50-летний мужчина, не справился с управлением транспортным средством и совершил съезд в кювет с последующим наездом на столб ЛЭП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительным данным, в результате ДТП пассажирка 1974 года рождения получила ушиб шейного отдела. Водитель и пострадавшая являются жителями города Кудрово Всеволжского района Ленинградской области.