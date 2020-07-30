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Перелом костей таза получила водитель опрокинувшегося в кювет автомобиля

В пятницу, 7 августа, около 22:00 на 1 км автодороги Холюны - Дракуново Пустошкинского района Псковской области водитель автомобиля марки «ВАЗ-2107» — женщина 1978 года рождения, не справилась с управлением транспортного средства и совершила съезд в кювет, где опрокинулась.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель получила перелом костей таза справа, госпитализирована. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, медицинское освидетельствование показала, что находившаяся за рулем была трезвой.