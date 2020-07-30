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Виновница ДТП с автобусом на Гдовке доставлена в областную больницу

В Псковскую областную больницу доставлена водитель автомобиля «Ауди А6», врезавшаяся в рейсовый автобус на 21 км трассы Псков – Гдов. Предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки. Женщина 1970 года, предварительно, является единственной пострадавшей.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по результатам медицинского освидетельствования водитель «Ауди» находилась в состоянии алкогольного опьянения. ДТП произошло 9 августа в 16:10. Водитель «Ауди» не обеспечила безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате этого «Ауди» совершила столкновение с автобусом «ПАЗ», который двигался в попутном направлении. Водитель автобуса и пассажиры за медицинской помощью не обращались.