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Автоледи в Пскове не прошла проверку на алкоголь после наезда на опору

Водитель «Киа» наехала на световую опору в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 8 августа в 23.15.

Водитель «Киа Риа», женщина 1967 года рождения, совершила наезд на световую опору и дорожный знак. Пострадавших нет.

Женщина от прохождения медицинского освидетельствования отказалась, у нее имелись признаки алкогольного опьянения. Материалы по данному факту будут направлены в суд для принятия решения.

В Госавтоинспекции напомнили, что отказ от прохождения проверки на алкоголь влечет не менее серьезное наказание, чем управлением в нетрезвом виде.