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На Рижском проспекте мальчик на велосипеде угодил под «КИА»

В Пскове водитель автомашины наехал на неспешившегося велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, это произошло 10 августа в 10.21 на Рижском проспекте, у дома №21.

Водитель «Киа Серато», мужчина 1962 года рождения, совершил наезд на велосипедиста 2007 года рождения. Тот пересекал пешеходный переход, не спешившись.

По предварительной информации, велосипедист не пострадал. Автомобиль получил технические повреждения.

Информация по данному происшествию будет передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

В ГИБДД напомнили, что правила дорожного движения требуют при пересечении дороги через переход слезать с велосипеда и переводить его через дорогу.