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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Житель Опочецкого района приговорен к 7 годам за смертельное ДТП

10.08.2020 16:20|ПсковКомментариев: 0

Прокурором Опочецкого района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Опочецкого района в связи с совершением им преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.264, ст.264.1 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного заседания установлено, что в конце февраля 2020 года подсудимый, будучи осужденным по ст.264.1 УК РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащим ему технически исправным автомобилем марки «Mitsubishi Lancer 1.6». При ограниченных условиях видимости подсудимый, проявляя небрежность, выехал на полосу встречного движения и на левую по ходу своего движения обочину, где совершил наезд на потерпевшего, который производил уборку территории, прилегающей к пожарно-спасательной части.

В результате ДТП потерпевшему по неосторожности были причинены телесные повреждения в виде перелома основания черепа, переломов 6-8 ребер слева, разрывов печени, открытых переломов малоберцовых костей, которые нанесли тяжкий вред здоровью человека со смертельным исходом и состоят в прямой причинной связи со смертью и дорожно-транспортным происшествием.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, по совокупности преступлений суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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