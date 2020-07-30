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Водитель из Мурманской области сбил мальчика в Острове

Жительница Мурманской области в Острове сбила на автомобиле мальчика 2011 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наезд на пешехода произошел 10 августа около 18:57 возле дома №28 на улице Калинина в Острове. Девушка 1990 года рождения управляла автомобилем «Субару». Мальчик в момент ДТП переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, на этом участке ведется ремонт дороги. Водитель не учла дорожную обстановку.

Ребенка госпитализировали с ушибами и ссадинами. Девушка была в трезвом состоянии. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.