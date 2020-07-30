АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель ВАЗ-2110 погиб на федеральной трассе в Палкинском районе

ВАЗ-2110 погиб на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург - Невель. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 11 августа около 9 часов утра в районе населенного пункта Черская (Палкинский район).

По предварительной информации, водитель «десятки» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет. Водитель погиб.

Подробности происшествия уточняются.

По информации из других источников, ДТП произошло на 311-м километре дороги.