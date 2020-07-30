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Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе

Два ребенка пострадали в ДТП в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, авария произошла 11 августа около 15.30 на 9 км дороги Порхов-Успенье в Порховском районе.

Водитель «Вольво», житель Санкт-Петербурга 1983 года рождения, не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

В результате ДТП пострадали три пассажира. 37-летняя женщина, петербурженка, получила ушибы, госпитализирована не была, 5-летняя девочка получила ушибы лица, и 3-летняя девочка получила рану виска, госпитализирована не было. Отметим, что на момент ДТП водитель был трезв, проводится проверка.