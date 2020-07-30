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Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Невельском районе

В деревне Зубарево Невельского района 12 августа около 18:30 произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной информации, на перекрестке столкнулись BMW X и ВАЗ, при этом удар пришелся в бок отечественного авто.

В результате столкновения три человека в ВАЗ погибли на месте происшествия - двое взрослых, мужчина и женщина, и ребенок. Информация о других пострадавших уточняется.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Для проведения неотложных следственных действий к месту аварии из Пскова выдвинулись специалисты следственного управления регионального УМВД.