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Стали известны подробности ДТП, унесшего жизнь ребенка в Невельском районе. ФОТО, ВИДЕО

Стали известны подробности смертельного ДТП в Невельском районе, в котором погибли двое взрослых и ребенок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель BMW X 1985 года рождения, по предварительной версии следствия, двигаясь по второстепенной автодороге, на перекрtстке не предоставил преимущества движения водителю ВАЗа 1978 года рождения. В результате столкновения водитель «Жигулей» и его пассажиры - женщина 1956 года рождения и 8-летняя девочка - погибли на месте происшествия.

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Установлено, что водитель BMW X в момент столкновения был трезв, двигался транзитом через регион в Санкт-Петербург, где он проживает. Погибшие - жители Невеля, ехали - домой.

Водитель BMW X задержан сотрудниками полиции на месте, доставлен в МО МВД России «Невельский». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. На месте ДТП продолжаются следственные действия, движение по обеим автодорогам организовано сотрудниками ГИБДД.

Расследование уголовного дела находится под личным контролем врио начальника УМВД России по Псковской области полковника юстиции Сергея Степонайтиса.

Фото и видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области