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Семь человек погибли за неделю на дорогах Псковской области

Семь человек погибли с 6 по 12 августа на дорогах Псковской области, пострадало - 28. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожарные и спасательные подразделения региона за указанный период времени 36 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

Гидравлическим инструментом «Спрут» и гидравлическими ножницами было деблокировано 5 пострадавших и 4 погибших. Два раза осуществлялась ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации, добавили в ведомстве.