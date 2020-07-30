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Юного велосипедиста с маленькой пассажиркой сбили на улице Юбилейной

Водитель «Ниссана» сбила мальчика на велосипеде в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Пскову, это произошло сегодня, 13 августа, на улице Юбилейной, на прилегающей территории.



Фото: Жесть по-псковски

Подросток 2005 года рождения на велосипеде, на багажнике которого ехала девочка, выехал на проезжую часть перед автомашиной, которой управляла женщина.

Подросток госпитализирован. По предварительной информации, у него ушиб коленки.

На месте происшествия работает полиция. Подробности уточняются.