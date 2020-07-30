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ВАЗ-2112 опрокинулся и врезался в дерево под Псковом, три человека пострадали

Три человека пострадали в ДТП в Псковском районе на автодороге Малая Толбица - Гверздонь - Мельницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Псковскому району, это произошло 13 августа в деревни Трети.

Водитель ВАЗ-2112, женщина 1981 года рождения не справилась с управлением. Автомобиль съехал с дороги, опрокинулся и врезался в дерево. В ГИБДД рассказали, что это грунтовая дорога, она имеет опасный поворот.

По предварительной информации, пострадали три человека: водитель и два пассажира 1959 и 1955 годов рождения, родственники водителя. Они госпитализированы с ушибами и переломами ключицы.

Также в машине в детском кресле находился мальчик 2017 года рождения. Он госпитализирован, но, по предварительным данным, травм не получил.