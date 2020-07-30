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Пьяный водитель травмировал мужчину на «Форде» на улице Поземского

Пьяный водитель за рулем автомобиля SsangYong врезался в Ford Focus в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, ДТП произошло 13 августа в 21.40 на улице Леона Поземского, 6.



Фото: Жесть по-псковски

Водитель SsangYong, мужчина 1982 года рождения нарушил правила расположения на проезжей части, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Ford Focus. Пострадал водитель «Форда» 1992 года рождения. У него выявлены ушиб грудной клетки, височной области слева и перелом левой подвздошной кости. Как рассказали Псковской Ленте Новостей очевидцы, специалистам службы МЧС пришлось извлекать его из покореженного автомобиля с помощью спецсредств.

Водитель SsangYong находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. При исследовании выявлено опьянение 1,5 мг на литр.

Добавим, ДТП произошло на реконструируемом участке улицы, возле объезда вокруг храма Косьмы и Дамиана.