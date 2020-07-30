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Возбуждено уголовное дело по факту гибели пешехода на Рижском проспекте

Прокуратура города Пскова признала законным постановление следственного отдела УМВД по городу Пскову о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Пыталовского района по факту совершения им дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб, а второй получил черепно-мозговую травму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следственным органом установлено, что водитель автомашины Huyndai, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил девушку, переходившую дорогу у дома 41 на Рижском проспекте в Пскове.

Пытаясь скрыться с места происшествия, водитель врезался в пешеходное ограждение и выехал на тротуар, где сбил мужчину, от чего потерпевший получил черепно-мозговую травму.

Следователем следственного отдела УМВД по городу Пскову вынесено постановление о возбуждении в отношении водителя автомашины Huyndai уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения либо с оставлением места его совершения).

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Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой города Пскова законным и обоснованным.

В настоящее время мужчина задержан до рассмотрения вопроса о заключении его под стражу.

Санкция по ч. 4 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на особый контроль.