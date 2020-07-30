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4 человека пострадали в результате обгона на автодороге Псков – Изборск

4 человека пострадали в результате обгона на автодороге Псков – Изборск (Печорский район). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 15 августа в 18.00 на 25-м километре дороги.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена», мужчина 1997 года рождения, выполняя маневр обгон, совершил столкновение с автомашиной ГАЗ 3009 под управлением мужчины 1984 года рождения.

Пострадал водитель легковой автомашины, пассажирка 1997 года рождения, пассажиры 2008 и 2003 годов рождения.