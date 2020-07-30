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В Пушкиногорском районе16-летний мотоциклист съехал в кювет и получил травмы

В Пушкиногорском районе 16-летний мотоциклист съехал в кювет и получил травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, авария произошла 16 августа около 2.00 у дома №19 по улице Центральной в деревне Исса.

Водитель мотоцикла «Мотоленд вояж» не справился с управлением и съехал в кювет. Молодой человек 2004 года рождения (16 полных лет), житель Ленинградской области, получил травму голову и перелом правой ключицы. Госпитализирован.

Водитель был трезв. Мотоцикл не имел государственных номерных знаков регистрации. Транспортное средство изъято. Проводится проверка.