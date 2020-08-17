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У одной из погибших в Великолукском районе женщин осталось трое детей

У одной из погибших в Великолукском районе женщин осталось трое детей. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей со ссылкой на очевидцев.

Фото: интернет-портал Луки.ру http://luki.ru

Авария произошла в понедельник, 17 августа около 20.00 в деревне Переслегино возле «тепличного комбината». По предварительной информации, столкнулись маршрутка «Великие Луки - Переслегино» и трактор «Беларусь».

По словам очевидцев, удар пришелся на заднюю часть маршрутки. Трактор после столкновения оказался в кювете.

Это был последний рейс маршрутки, она была заполнена пассажирами. Две женщины погибли. У одной осталось трое детей. Есть пострадавшие, с травмами госпитализированы. Точное количество раненых неизвестно.

Очевидцы сообщают, что трактором управлял пьяный водитель, житель соседней деревни.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительной версии следствия, водитель трактора выезжал со второстепенной автодороги и совершил столкновение с маршрутным транспортным средством, в нем находилось 19 человек.