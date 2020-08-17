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Пассажирка пострадала при падении в салоне автобуса в Пскове

Пассажирка рейсового автобуса пострадала при падении в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, это произошло 17 августа 19.10 на Рижском проспекте у дома 21.

Рейсовый автобус ГППО «Псковпассажиравтотранс» двигался по маршруту №25 в сторону улицы Народной. По предварительным данным, водитель пропустил пешеходов на переходе и начал движение, когда еще один человек вышел на проезжую часть.

Водитель применил экстренное торможение, в результате в салоне произошло падение пассажира.

Женщину 1962 года рождения отвезли в областную больницу для осмотра. Она получила черепно-мозговую травму и ушиб волосистой части головы.