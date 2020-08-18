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Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Великолукском районе

Уголовное дело возбудили по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: портал «Луки.ру»

По версии следствия, вечером 17 августа в деревне Переслегино водитель трактора, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом. Погибли две пассажирки, четверо пострадали. Водитель был задержан на месте происшествия.

Следователи намерены выйти с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенное в состоянии опьянения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.