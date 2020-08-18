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Опубликованы фотографии смертельного ДТП в Великолукском районе

Появились кадры с места смертельного ДТП в Великолукском районе. Фотографии Псковской Ленте Новостей предоставила пресс-служба УМВД России по Псковской области.

«В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ. По предварительной версии следствия, водитель трактора, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где вилы погрузчика буквально разрезали бок транспортного средства. В результате столкновения две пассажирки скончались на месте происшествия, еще пять человек получили травмы, им была оказана медицинская помощь на месте. Следователи в ходе расследования возбужденного уголовного дела намерены ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей», - прокомментировал начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Напомним, авария произошла в понедельник, 17 августа около 20.00 в деревне Переслегино. Столкнулись маршрутка «Великие Луки - Переслегино» и трактор «Беларусь».

Водитель трактора, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом. Погибли две пассажирки, четверо пострадали. Водитель был задержан на месте происшествия.