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Два ребенка попали в ДТП на автомашине родителей под Гдовом

В Псковской области 16-летний подросток взял у родителей автомобиль и попал в ДТП с двухлетним братом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 18 августа в поселке Ямм Гдовского района.

Автомобиль под управлением 16-летнего водителя врезался в забор. Водитель и его брат получили ушибы, ссадины, незначительные травмы головы. Под вопросом - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Оба госпитализированы в областную больницу.