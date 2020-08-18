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Водитель мопеда пострадал при столкновении с внедорожником в Пскове

Водитель мопеда пострадал при столкновении с автомобилем УАЗ-3163 «Patriot» в Пскове, сообщила Псковской Ленте Новостей инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова.

Дорожная авария произошла 18 августа в 17:00. По предварительной информации, на перекрестке улиц Доставалова и Шестака 60-летний водитель внедорожника не уступил дорогу 70-летнему водителю мотоцикла, в результате чего оба транспортных средства столкнулись.

Мотоциклист получил ушиб грудной клетки, его отправили в медицинское учреждение. Водитель внедорожника был в трезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.