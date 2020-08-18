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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Псковичка получила ушибы в результате наезда автомобиля

18.08.2020 21:14|ПсковКомментариев: 0

Женщина 1986 года рождения получила ушибы в результате наезда автомобиля в Пскове, сообщила Псковской Ленте Новостей инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Пскову Юлия Федорова.

По предварительной информации, наезд на женщину, которая переходила проезжую часть, произошел 18 августа в 19:10 при движении автомобиля Mercedes-Benz Vito задним ходом возле дома №2 на улице Воеводы Шуйского. За рулем находился мужчина 1978 года рождения.

Женщина получила ушиб правого колена, ушибленную рану лобной области. Ее доставили в Псковскую областную клиническую больницу. Водитель находился в трезвом состоянии.

Теги: #ДТП #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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