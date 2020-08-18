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В Великолукском районе взят под стражу протаранивший маршрутку вилами погрузчика тракторист

Под стражу заключен виновник смертельного ДТП в Великолукском районе. Об этом Псквской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Вчера в Великолукском районном суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора, который в состоянии опьянения вилами погрузчика протаранил маршрутку, в которой находилось 19 человек. 2 женщины погибли, еще 5 пассажиров получили травмы. Суд удовлетворил ходатайство следователя МО МВД России "Великолукский" об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, и в настоящее время фигурант находится в СИЗО-2 в городе Великие Луки», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий.

Напомним, вечером 17 августа в деревне Переслегино водитель трактора, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и совершил столкновение с микроавтобусом. Погибли две пассажирки, пятеро пострадали. Водитель был задержан на месте происшествия.