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Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Гдовском районе

Женщина 1932 года рождения погибла под колесами автомобиля в Гдовском районе, пишет районная газета «Гдовская заря».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на 22 августа, когда пенсионерка шла по обочине дороги между объездной дорогой и Гдовом с псковской стороны. Отмечается, что она не была заметна для водителей, поскольку на одежде не было светоотражающих элементов.

«От встречной машины водитель был ослеплен светом фар, и он прижимаясь к обочине, не увидел пешехода», - отмечает «Гдовская заря».