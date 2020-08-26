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Полиция проводит проверку по факту тройного ДТП в Стругокрасненском районе

Полиция проводит проверку по факту столкновения грузовика и двух легковых автомобилей в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 25 августа около 15.18 на 218-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель. Водитель автомобиля Lifan, житель Мурманской области 1966 года рождения, не выбрал безопасную скорость и его транспортное средство столкнулось с Renault, за рулем которого находилась жительница Палкино 1990 года рождения. Затем Renault въехал в грузовую автомашину МАЗ, которой управлял петербуржец 1964 года рождения.

Все участники дорожно-транспортного происшествия находились в трезвом состоянии. Жительницу Палкино госпитализировали с переломом бедра.