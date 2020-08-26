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Водитель микроавтобуса пострадал в результате ДТП на Палкинском шоссе

Водитель пострадал в результате столкновения микроавтобуса «Тойота» с «Хондой» под Псковом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе ГИБДД УМВД по Псковскому району, это произошло 25 августа в 17.40 в деревне Кислово на 5-м километре автодороги Псков - Палкино.

Водитель «Тойоты», мужчина 1968 года рождения, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество легковой автомашине «Хонда» под управлением мужчины 1989 года рождения.

Водитель микроавтобуса доставлен в Псковскую областную больницу с переломом правой плечевой кости.

По факту происшествия проводится административное расследование, в ходе которого устанавливается виновный.