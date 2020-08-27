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Александр Васильев о ДТП в Великих Луках: В каждой аварии я вижу не только трагическое стечение обстоятельств

«В каждой аварии я вижу не только трагическое стечение обстоятельств», - отметил депутат Госдумы Александр Васильев в своем инстаграм-аккаунте, комментируя произошедшую накануне аварию в Великих Луках, которая унесла жизни двух детей.

«Вчера в Великих Луках под колесами машины погибли два мальчика, одному было 4 года, другому 9 месяцев. Мы приехали на место трагедии и к нам вышла мама и бабушка детей, их дом через дорогу. Попросили убрать цветы, их отнесут на кладбище. Очень больно смотреть на горе людей. Невозможно сдержать эмоции. В такие минуты сложно найти слова утешения. Детей не вернешь, утрату не восполнишь. Вся наша скорбь не облегчит страдания родных»,- написал депутат.

«В каждой аварии, без исключения, я вижу не только трагическое стечение обстоятельств. Каждая трагедия - это ответственность большого круга людей: от тех, кто содержит дороги, до тех, кто по ним едет. Произошедшее вчера нельзя списать только лишь на одного виновного водителя. Мама погибших детей обращалась в администрацию города, просила сделать пешеходную дорожку. Она чувствовала опасность», - отметил Александр Васильев.

«А чувствует ли ответственность за произошедшее члены комиссии по безопасности дорожного движения города Великие Луки? Если есть хоть крупица совести, пусть зададут себе этот вопрос и примут решение, стоит ли им заниматься безопасностью»,- заключил он.