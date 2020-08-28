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13-летнюю велосипедистку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове

13-летнюю девочку сбил автомобиль в Пскове. Как сообщила Псковской Ленте Новостей старший инспектор по пропаганде ГИБДД города Пскова Юлия Федорова, по предварительным данным, ДТП произошло в 13.19 на пешеходном переходе по улице Кузнецкой, напротив дома №1 на улице Аллейной.

Водитель автомобиля «Ниссан», мужчина 1952 года рождения, совершил наезд на девочку 2007 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда.

Девочка госпитализирована. По предварительной информации, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Водитель пройдет медицинское освидетельствование.