Легковой автомобиль врезался в столб на Октябрьской площади в Пскове

Легковой автомобиль въехал в столб на Октябрьской площади в Пскове, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»
Дорожная авария с участием автомобиля «Мицубиси Лансер» случилась ночью 1 сентября. «Это произошло в час ночи. Услышала сначала визг тормозов, потом “бабах” и тишина», - рассказала псковичка.
Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»
«Столб снова победил», - подытожил очевидец. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.