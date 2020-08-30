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Легковой автомобиль врезался в столб на Октябрьской площади в Пскове

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Легковой автомобиль въехал в столб на Октябрьской площади в Пскове, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте». Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» Дорожная авария с участием автомобиля «Мицубиси Лансер» случилась ночью 1 сентября. «Это произошло в час ночи. Услышала сначала визг тормозов, потом “бабах” и тишина», - рассказала псковичка. Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» «Столб снова победил», - подытожил очевидец. На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.