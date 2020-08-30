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Пассажирка пострадала в столкновении «Рено» и «Шкоды» на Коммунальной в Пскове

01.09.2020 14:08|ПсковКомментариев: 0

Один человек пострадал в столкновении двух автомашин на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло 1 сентября в 7.50 на улице Коммунальной, 14, на пересечении с улицей Петровской.

Водитель «Рено Сандеро», женщина 1986 года рождения, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу «Шкоде Рапид» под управлением мужчины 1985 года рождения. «Шкода» двигалась по Коммунальной во встречном направлении прямо.

ДТП было оформлено как происшествие без пострадавших.

В 10.43 со станции скорой помощи поступило сообщение о пострадавшей. За медицинской помощью обратилась пассажирка «Шкоды» 1987 года рождения, пострадавшая в результате ДТП.

Теги: #ДТП #дороги Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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