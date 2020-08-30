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Велосипедист врезался в «Ладу Весту» на Юбилейной в Пскове

Велосипедист врезался в «Ладу Весту» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, информация о происшествии поступила 1 сентября в 17.25.

По предварительным данным, неустановленный велосипедист, двигаясь во встречном направлении, столкнулся с «Ладой веста» под управлением женщины 1977 года рождения. Она выезжала с парковки ТК «ПИК-60» (у дома №68 по Юбилейной).

Мужчина стал обвинять женщину в ДТП, а после вызова полиции скрылся с места ДТП. На вид ему было около 50 лет.

Пострадавших нет. У автомашины повреждены капот и бампер.