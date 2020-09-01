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Три человека погибли на дорогах Псковской области за неделю

Три человека погибли и 17 пострадали на дорогах Псковской области с 27 августа по 2 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Всего за неделю пожарные и спасательные подразделения выезжали 20 раз для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период гидравлическим инструментом «Спрут» деблокировали одного погибшего.

Одному травмированному человеку оказали доврачебную помощь, после чего передали медицинским работникам. Один раз проводилась ликвидация вторичных факторов, добавили в ведомстве.