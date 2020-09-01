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Два грузовика столкнулись в Псковском районе

Два грузовых автомобиля столкнулись в Псковском районе вечером 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла около 20.00 на автодороге Псков - Новгород в районе деревни Карамышево Псковского района. По предварительной информации, водитель автомашины КамАЗ выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком ГАЗ под управлением мужчины 1986 года рождения.

Водитель КамАЗа с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. Водитель ГАЗа получил травмы, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ссадины.